95-Millionen-Offerte: Kvaratskhelia in die Premier League?

Khvicha Kvaratskhelia ist einer der neusten Stars am Fußballhimmel. Der Georgier wechselte erst vor einem Jahr von Dinamo Batumi für 11,5 Millionen Euro zur SSC Neapel, darf sich nach einer überragenden Saison aber heute nicht nur italienischer Meister nennen, sondern auch über Avancen von Topklubs aus ganz Europa freuen. Ein Verein aus der Premier League macht nun scheinbar ernst.

Wie das saudi-arabische Newsportal ‚WinWin AllSports‘ berichtet, hat Newcastle United ein Angebot über 95 Millionen Euro für den 22-jährigen Flügelspieler eingereicht. Eine Antwort von Neapel stünde noch aus. Gut möglich, dass die Azzurri den Leistungsträger aber auch für eine solch stattliche Summe nicht abgeben. Ähnlich gehen die Verantwortlichen auch mit dem ebenfalls heiß umworbenen Torjäger Victor Osimhen (24) vor.

Wie FT bereits vor einiger Zeit berichtete, arbeitet Neapel auch an einer Vertragsverlängerung mit Kvaradona, wie Kvaratskhelia in Anlehnung an Klub-Legende Diego Maradona von den Napoli-Fans getauft wurde. Es bleibt abzuwarten, ob die Magpies mit wirtschaftlicher Unterstützung der saudi-arabischen Eigentümer dazwischenfunken können.