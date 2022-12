PSV: Gakpo-Nachfolger aus Norwegen?

Die PSV Eindhoven hat offenbar bereits passenden Ersatz für Cody Gakpo (23) an den Angel. Wie Fabrizio Romano berichtet, befinden sich die Niederländer in „fortgeschrittenen Verhandlungen“ mit Molde FK über einen Transfer von Ola Brynhildsen (23). Der norwegische Offensivspieler steht in Molde noch bis Ende 2024 unter Vertrag. Laut dem Transferinsider könnte es zeitnah zu einer Einigung kommen.

Am gestrigen Montagabend gab die PSV etwas überraschend den Wechsel von Gakpo zum FC Liverpool offiziell bekannt. Ursprünglich galt Manchester United als designierter neuer Arbeitgeber des niederländischen WM-Fahrers. Für den gebürtigen Eindhovener überweisen die Reds 42 Millionen Euro Ablöse in Richtung Eredivisie.

