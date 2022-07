Avdijaj zurück auf die große Bühne?

Donis Avdijaj könnte wieder einmal den Verein wechseln. Laut ‚Transfermarkt.de‘ hat der offensive Mittelfeldspieler das Interesse einiger Klubs aus Frankreich und Italien geweckt. Derzeit spielt der der 25-Jährige Kosovare beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg, wo sein Vertrag 2023 ausläuft.

Der Ex-Schalker war maßgeblich am Klassenerhalt der Hartberger beteiligt, indem er in 21 Partien fünf Tore erzielte und zwei Vorlagen beisteuerte. Avdijaj war im vergangenen Sommer ablösefrei vom zypriotischen Erstligisten AEL Limassol zu den Österreichern gewechselt. Davor war der gebürtige Osnabrücker unter anderem in den Niederlanden, der Türkei und Schottland aktiv.