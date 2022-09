Luckassen wechselt nach Israel

Derrick Luckassen setzt seine Karriere in Israel fort. Wie die PSV Eindhoven offiziell bestätigt, verlässt der Innenverteidiger die Niederlande und heuert bei Maccabi Tel Aviv an. Die Vollzugsmeldung des 24-fachen israelischen Meisters mit Informationen über die Vertragsdauer steht noch aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Saison 2018/19 stand Luckassen als Leihspieler bei Hertha BSC unter Vertrag, kam in der Hauptstadt aber nur auf vier Einsätze. In Eindhoven stand der 27-jährige gebürtige Amsterdamer noch bis Ende der Saison unter Vertrag.