CR7 will bis 50 spielen | Mäuseplage im Old Trafford

Der Unkaputtbare

Cristiano Ronaldo war schon immer bekannt für seinen immensen Ehrgeiz. Kaum ein Spieler arbeitet so hart und diszipliniert für seinen persönlichen Erfolg wie CR7. Die ganz große Bühne hat der 40-Jährige inzwischen verlassen, in Saudi-Arabien schießt er allerdings noch immer alles kurz und klein. Wenn es nach ihm geht, könnte das auch noch einige Zeit anhalten.

Von dem Fitnessunternehmen ‚Whoop‘ hat der Portugiese nun sein biologisches Alter ermitteln lassen. Demnach ist Ronaldo 28,9 Jahre alt, was auch bei dem Modellathleten Begeisterung auslöste. Voller Euphorie kündigte er im Podcast des Unternehmens an, noch weitere zehn Jahre als Fußballprofi spielen zu wollen. Ob da die Pferde mit Ronaldo durchgegangen sind oder in den Aussagen eine Prise Ironie versteckt war, wird sich zeigen.

Dem Untergang geweiht

Manchester United ist nur noch ein Schatten alter Tage. Sportlich gesehen dümpelt man gerade in der Premier League nur noch vor sich hin, Angst hat vor den Red Devils keiner mehr. Auch das altehrwürdige Old Trafford gleicht mittlerweile einer baufälligen Ruine. Ein Zuhause ist das Stadion längst nicht mehr nur für die Anhänger, sondern auch für Mäuse, die sich in der ikonischen Arena ausgebreitet haben.

Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wurde Mäusekot in sieben Bereichen der Spielstätte vorgefunden, darunter auch unter einem Buffet. Doch dabei hört es nicht auf, beim Pesto soll es beispielsweise mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht so ernst genommen worden sein. Lebensmittel- und Hygieneexperten haben dem Stadion deswegen nur zwei von fünf Sternen gegeben.