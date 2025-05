Trainer wider Willen | Valdés auf der Flucht

Lasst mich frei

Das Europa League-Finale kaschiert ein wenig die miserable Saison von Manchester United. Schließlich rumpelt man in der Liga nur so vor sich hin und belegt einen Spieltag vor Schluss lediglich Tabellenplatz 16. Ein tiefer Fall für den so stolzen Verein. Gerade hinter den Kulissen soll einiges im Argen liegen. Auch Trainer Rúben Amorim hat einem Bericht von ‚ESPN‘ zufolge bereits ernsthaft über einen Rücktritt nachgedacht.

Genauer gesagt kam der Portugiese im Januar dieses Jahres an einen Punkt, an dem er völlig verzweifelt das Handtuch schmeißen wollte. Zu diesem Zeitpunkt war Amorim gerade einmal zwei Monate im Amt. Dem vorausgegangen war lediglich ein Sieg aus den zu diesem Zeitpunkt vergangenen acht Spielen. Ein Gedanke, den ihm die Verantwortlichen gerade so austreiben konnten. Sie überredeten Amorim zu einem Verbleib. Und so ist der 40-Jährige noch heute in Manchester gefangen.

Hohe Ansprüche

Ein Gedankengang, der offenbar auch Víctor Valdés nicht fremd ist. Der ehemalige Torwart des FC Barcelona heuerte vor rund einem Monat als Trainer bei Real Ávila, einem spanischen Viertligisten, an. Zwei Siege und zwei Niederlagen lautet die Bilanz des Spaniers bislang. Die Lust am Trainerdasein ist ihm aber bereits wieder vergangen. Im Gegensatz zu Amorim hat Valdés diesen Wunsch nun in die Tat umgesetzt.

Der 43-Jährige verkündete am vergangenen Wochenende seinen sofortigen Rücktritt und erwischte seine Vorgesetzten damit auf dem falschen Fuß. Schließlich hatte Valdés einen Vertrag bis 2026. Die ‚Sport‘ berichtet allerdings, dass selbst ein möglicher Aufstieg ihn nicht hätte umstimmen können, die Bedingungen bei Ávila seien ihm schlicht zu unprofessionell gewesen. Ein gutes Licht wirft dieses Verhalten weder auf Valdés noch auf den Verein.