Gnonto verlängert bei Leeds

Leeds United hat Wilfried Gnonto langfristig gebunden. Wie der englische Zweitligist offiziell vermeldet, unterzeichnet der 13-fache italienische Nationalspieler einen Vertrag bis 2028.

Der 20-Jährige war 2022 vom FC Zürich an die Elland Road gewechselt. In der Abstiegssaison der Whites kam der vielseitige Offensivspieler wettbewerbsübergreifend auf 33 Einsätze (fünf Tore, vier Vorlagen), in der abgelaufenen Spielzeit auf 48 Partien (zehn Tore, drei Vorlagen).