Neuer Klub für Sokratis

Sokratis Papastathopoulos‘ Suche nach einem neuen Klub ist offenbar beendet. Der seit Juli vereinslose Innenverteidiger steht laut der ‚Mundo Deportivo‘ vor der Unterschrift bei Beits Sevilla. Mit den Andalusiern führt der 35-Jährige nach Informationen der katalanischen Fachzeitung konkrete Verhandlungen, die in Kürze zum Abschluss kommen könnten.

Die vergangene Spielzeit verbrachte der 90-fache griechische Nationalspieler in seiner Heimat bei Olympiakos Piräus. Zudem war der Rechtsfuß in seiner Karriere unter anderem für Werder Bremen und Borussia Dortmund am Ball gewesen. Bei Betis könnte Sokratis nun den Ausfall von Abwehrspieler Marc Batra (32) auffangen, der dem spanischen Verein aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen wird.