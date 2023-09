BVB-Abschied: Lösung für Hazard in Sicht?

Zieht es Thorgan Hazard in seine belgische Heimat? Geht es nach der Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘, laufen Gespräche zwischen Borussia Dortmund und dem RSC Anderlecht, eine Einigung liege aber noch „in weiter Ferne“.

Auch der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet von Verhandlungen mit und um den 30-jährigen Außenbahnspieler, der sich in seinem letzten Vertragsjahr beim BVB befindet und aus sportlicher Sicht eigentlich abkömmlich ist. Mehr noch: Die Dortmunder könnten sowohl eine Ablöse als auch Einsparungen im Gehaltsbudget gut gebrauchen.

Belgischer Markt noch offen

Im Raum steht eine Ablöse von fünf Millionen Euro inklusive Boni. Für vier Jahre könnte Hazard in Anderlecht unterschreiben, gemessen an seinem Alter ein verlockendes Angebot. Allerdings drängt die Zeit, denn in Belgien schließt das Transferfenster am Mittwoch um 24 Uhr.

Hazard ist im Übrigen nicht der einzige BVB-Profi, der noch ins Nachbarland wechseln könnte. Auch im Fall Thomas Meunier (31) hoffen die Schwarz-Gelben noch auf einen späten Deal.