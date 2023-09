BVB: Meunier-Abgang scheiterte knapp – Transfer noch möglich

Vor mittlerweile drei Jahren war Thomas Meunier von Paris St. Germain zu Borussia Dortmund gewechselt. So richtig kam der 31-Jährige jedoch nie in Deutschland an. Zahlreiche Verletzungen warfen den Belgier regelmäßig zurück, insgesamt streifte sich Meunier erst 48 Mal das schwarz-gelbe Trikot über.

Unter der Anzeige geht's weiter

Folglich galt der Rechtsverteidiger beim BVB lange als Abschiedskandidat, auch weil sein Vertrag in einem Jahr ausläuft. Am Deadline Day hätte der Bundesligist gerne noch Vollzug vermeldet. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hatte sich die Borussia mit dem FC Brügge bereits auf einen Transfer geeinigt. Meunier stand dort bereits von 2011 bis 2016 unter Vertrag.

Lese-Tipp

Trotz Treueschwur: BVB erreichen Anfragen für Moukoko

Der Transfer kam am Ende nicht zustande. Dem belgischen Journalisten zufolge hängt dies damit zusammen, dass Tajon Buchanan bei Brügge geblieben ist. Der 24-jährige Offensivspieler, der auch rechts hinten aufgestellt werden kann, entschied sich gegen einen Wechsel und sorgte damit indirekt dafür, dass Meunier erstmal nicht in seine Heimat zurückkehrt. Allerdings ist das Transferfenster in Belgien noch bis zum 6. September geöffnet. Womöglich klappt der Deal ja doch noch.