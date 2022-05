Fast fix: Beier vor zweiter 96-Leihe

Maximilian Beier wird wohl auch in der kommenden Saison als Leihspieler für Hannover 96 auflaufen. „Wir können uns Hoffnungen machen“, sagt Sportchef Marcus Mann gegenüber der Lokalzeitung ‚Neue Presse‘ und kündigt an: „Wir sind in guten Gesprächen, nur finalisiert ist es noch nicht.“

Beier wurde im vergangenen Jahr für eine Spielzeit von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Für die Roten absolvierte er seitdem 32 Pflichtspiele und war an zwölf Treffern direkt beteiligt. Im Kraichgau steht der 19-jährige Mittelstürmer noch bis 2024 unter Vertrag.