Wolfsburg: Klare Haltung bei Marmoush

Omar Marmoush ist beim VfL Wolfsburg in der kommenden Saison fest eingeplant. „Omar kommt zurück und ich bin der Überzeugung, dass er bei uns bleibt“, so die klaren Worte von Sportdirektor Marcel Schäfer gegenüber dem ‚kicker‘. Zuletzt zeigte Aufsteiger Greuther Fürth Interesse am 22-jährigen ägyptischen Offensivspieler, der eine starke Rückrunde für Leihklub FC St. Pauli spielte (sieben Tore, drei Vorlagen).

Unter der Anzeige geht's weiter

Anders ist die Situation bei Wolfsburgs Flügelstürmern João Victor (27) und Josip Brekalo (23). Erstgenannten bezeichnet der ‚kicker‘ als „Wechselkandidaten“, während ein Brekalo-Transfer zur reinen Preisfrage werden dürfte. Auf rund 15 Millionen Euro taxiert das Fachblatt die anvisierte Ablöse für den kroatischen EM-Fahrer, der sieben Tore und vier Vorlagen zur Saison der Wölfe beisteuerte.