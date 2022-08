Bayer 04: Mudryk-Gespräche halten an – Nizza mischt mit

Das peinliche 3:4 beim Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg stellte unter Beweis, dass im Kader von Bayer Leverkusen noch an einigen Stellschrauben gedreht werden muss. Speziell in der Offensive fehlen Neuzugänge. Trainer Gerardo Seoane war so im DFB-Pokal dazu gezwungen, auf Spieler zu setzen, die entweder längst die Freigabe haben oder den Klub verlassen wollen. Das Resultat spricht für sich.

Wunschspieler für die Offensive ist nach wie vor Mykhaylo Mudryk von Shakhtar Donetsk. Doch ein möglicher Transfer stellt sich Woche für Woche schwieriger dar. Schließlich haben die Ukrainer nicht nur unter den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs zu leiden, sondern warten zudem auf ein Urteil des internationalen Sportsgerichtshof, nachdem man wegen der kriegsbedingten Sondertransferregelung Klage gegen die FIFA einreichte.

Shakhtar blockiert Verkauf

Diese und weitere Wirrungen haben nun nach FT-Informationen dazu geführt, dass Donetsk seinen Flügelspieler nicht mehr verkaufen will. Aufgegeben hat Bayer die Hoffnungen aber noch nicht. Trotz des Shakhtar-Wechselvetos befinden sich die Klubs weiterhin in Gesprächen um Mudryk.

Und der schnelle Rechtsfuß zieht noch die Aufmerksamkeit eines weiteren Interessenten auf sich. Wie unsere Redaktion erfahren hat, ist mittlerweile der OGC Nizza in den Poker um Mudryk eingestiegen.

Der französische Erstligist ist sich aber bewusst, dass die Bemühungen um den 21-Jährigen aussichtslos sein könnten. Denn auch den Nizza-Verantwortlichen sind die aktuellen Probleme um den jungen Ukrainer nicht verborgen geblieben. Zumal Mudryk bereits in der Vergangenheit betonte, für Bayer spielen zu wollen. Ehe ein Transfer an die Côte d’Azur erfolgreich abgeschlossen werden könnte, müsste also einiges passieren.