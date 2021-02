Basel holt Argentinien-Juwel Palacios

Der FC Basel hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom argentinischen Erstligisten Atlético San Lorenzo wechselt Matías Palacios in die Super League. Der 18-jährige Spielmacher unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Zu den Ablösemodalitäten macht Basel keine Angaben. In der Schweiz schließt das Wintertransferfenster erst am heutigen Montag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Kooperation zwischen den Baslern und San Lorenzo begünstigte den Transfer. „Der junge Spieler bringt tolle Anlagen mit und hat bekanntlich bereits auch das Interesse diverser namhafter Klubs geweckt. Wir sind überzeugt, dass er sich beim FCB optimal weiterentwickeln kann und uns viel Freude bereiten wird“, schwärmt FCB-Geschäftsführer Roland Heri.