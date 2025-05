„Wenn Pep anruft…“: Reitz spricht über seine Zukunft

Rocco Reitz zählt auch in dieser Saison wieder zu den Dauerbrennern bei Borussia Mönchengladbach. Der 22-Jährige steht bei den Fohlen noch bis 2028 unter Vertrag, darf die Borussia aber im Sommer 2026 dank einer Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verlassen. Der Mittelfeldmotor hatte in der Vergangenheit schon das Interesse von der AS Rom, Inter Mailand oder Brighton & Hove Albion auf sich gezogen.

In der nächsten Saison wird der gebürtige Duisburger, der bereits seit der U9 das Gladbacher Trikot trägt, definitiv am Niederrhein auflaufen. Gegenüber der ‚Bild‘ stellt er klar: „Ich bin hier glücklich und werde nächste Saison definitiv in Gladbach spielen. Es gibt keinen Grund, jetzt zu wechseln.“

„Wenn Pep anruft, …“

Gleichzeitig räumt Reitz ein, dass er wohl nicht ewig für die Borussia spielen wird: „Aber ich habe schon meine Träume und das Ziel, mich weiterzuentwickeln. Man spielt ja nicht so lange Fußball. Deshalb weiß man nie, wo einen der Weg irgendwann noch hinführt. Wenn man irgendwann die Möglichkeit bekommen sollte, zu einem der ganz großen Klubs zu gehen, dann würde ich das niemanden verübeln – das will doch jeder Profi mal erleben.“

Reitz räumt ein, dass er bei einem Anruf von Pep Guardiola, Startrainer von Manchester City, wohl schwach würde: „Wenn Pep anruft, kann man sehr wahrscheinlich nicht nein sagen. Aber damit so etwas mal passiert, muss ich erst einmal noch ein bisschen besser spielen.“ Nach dem Ende der Bundesliga-Saison, die Gladbach im Tabellenmittelfeld beenden wird, steht für Reitz im Juni erst einmal die Europameisterschaft mit der deutschen U21 an.