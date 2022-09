Neuer Klub für Carroll

Andy Carroll geht für den Rest des Jahres beim FC Reading auf Torejagd. Der englische Zweitligist verkündet die Verpflichtung des 33-jährigen Stürmers. Der Vertrag des ehemaligen englischen Nationalspielers läuft laut offiziellen Vereinsangaben bis Mitte Januar.

Reading kann Carroll verpflichten, da er seit dem Sommer vereinslos ist. Zuvor war der 33-Jährige, für den der FC Liverpool einst über 40 Millionen Euro zahlte, bei West Bromwich Albion aktiv. Zwischen November 2021 und Januar 2022 stand er schon einmal kurzzeitig in Reading unter Vertrag.

