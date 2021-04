Köln: Gisdol darf vorerst weitermachen

Markus Gisdol wird trotz Tabellenplatz 16 und der gestrigen Niederlage beim VfL Wolfsburg (0:1) nicht als Trainer des 1. FC Köln abgesetzt. Sportchef Horst Heldt bestätigte am Sonntagmorgen: „Ja, Markus wird gegen Mainz auf der Bank sitzen.“

Gisdol ist schon seit Monaten angezählt, zog den Kopf aber immer wieder aus der Schlinge. Am kommenden Sonntag (18 Uhr) steht dann der Abstiegsgipfel gegen Mainz 05 an. Verliert der FC diese Partie, ist Gisdol wohl nicht mehr zu halten. Friedhelm Funkel soll schon in den Startlöchern stehen, Plan B heißt laut ‚Express‘ Thorsten Fink.