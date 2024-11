Karius zieht Karriereende in Betracht

Loris Karius schließt ein baldiges Karriereende nicht aus. Im Rahmen eines Interviews mit ‚SPORTbible‘ lässt der 31-Jährige durchblicken: „Wenn man so lange raus ist wie ich, muss man natürlich über ein Karriereende nachdenken. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, weil es keinen Grund dazu gibt. Ich bin immer noch fit. Ich habe immer noch das ganze Potenzial und die Fähigkeit. Aber wenn sich eine Tür nicht öffnet, dann muss ich ehrlich sein und sehen, dass ich noch viele andere Dinge habe, die mich begeistern, die mir Spaß machen und für die ich mich einsetzen kann.“

Bis Ende Juni dieses Jahres stand Karius bei Newcastle United unter Vertrag, kam für die Magpies während seinem zweijährigen Intermezzo aber nur zweimal zum Einsatz. Seitdem ist er ohne Verein. In seiner Karriere stand der Torhüter unter anderem für Mainz 05, Union Berlin und den FC Liverpool zwischen den Pfosten. Mit den Reds erreichte er 2018 sogar das Champions League-Finale, in dem der Schlussmann sich zwei folgenschwere Patzer leistete, die seine restliche Karriere stark beeinflussten. „Es war schwierig, das abzuschütteln“, stellt Karius rückblickend fest, „sogar bei anderen Vereinen, als ich versuchte, das Vertrauen eines Managers zu gewinnen oder Spielzeit zu bekommen. Ich habe zwar versucht, mich nicht dafür zu interessieren, aber ich konnte mich von all dem nicht lösen. Ich wurde die ganze Zeit damit konfrontiert.“