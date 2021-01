Schalke: Zwei Debütanten gegen Werder – kein weiterer Neuzugang?

Der 4:0-Sieg des FC Schalke 04 gegen die TSG Hoffenheim ist mittlerweile drei Wochen her. Der seltene Erfolg sollte den Bann der kriselnden Königsblauen brechen – tat er aber nicht. Die nächsten drei Spiele gingen für S04 verloren. Rang 18 und acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind das Resultat.

Nun soll gegen den SV Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr) wieder gepunktet werden. Hoffnung macht den Schalkern dabei das potenzielle Debüt von Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar, der zuletzt mit einer Wadenverletzung ausgefallen war. „Er reist mit nach Bremen und es ist vorgesehen, dass er einen Teileinsatz haben wird“, erklärte S04-Trainer Christian Gross auf der Pressekonferenz vor der Partie.

In der Startelf wird wohl also voraussichtlich wieder Matthew Hoppe zu finden sein. Je nach Spielverlauf könnten aber beide Torjäger zusammen auf dem Feld stehen, wie Gross erklärte. „Klaas-Jan wäre dann aber der klare Stoßstürmer“, so der 66-Jährige.

Auch William mit dabei?

Neben Huntelaar kann sich auch ein zweiter Neuzugang auf sein Schalke-Debüt freuen. „William hat Erfahrung, ist kerngesund und freut sich auf einen Einsatz. Ob er zu Beginn spielt, ist offen. Die Chancen stehen aber gut“, verriet Gross. Rechtsverteidiger William war erst am Montag vom VfL Wolfsburg leihweise nach Gelsenkirchen gewechselt. Weitere gute Nachricht für S04: Sead Kolasinac, der gegen den FC Bayern (0:4) vergangene Woche noch mit Oberschenkelproblemen fehlte, ist wieder fit.

Gegen Werder werden also alle drei Winter-Neuzugänge der Königsblauen auf dem Platz stehen. Dass sich bis zum Ende der Transferfrist ein vierter Neuer hinzugesellt, ist offenbar unwahrscheinlich. „Stand der Dinge eher nicht“, so Gross, „das Transferfenster ist noch bis Montagabend offen. Wir tauschen uns aus, aber Stand heute wird kein Neuzugang mehr kommen.“

Als Neuzugang würde wohl auch Nabil Bentaleb gelten, auf den die Schalker seit November freiwillig verzichten. Eine Begnadigung wird es für den 26-Jährigen aber auch unter Gross nicht geben: „Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber das ist kein Thema.“ So scheint es, als wird es an Huntelaar, Kolasinac und William liegen, der kriselnden Mannschaft positive Impulse zu geben.