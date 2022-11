BVB & Bayer dran: Wer ist Leeds-Juwel Cody Drameh?

Borussia Dortmund ist interessiert an einem jungen Spieler aus England – diese Konstellation hat es über die vergangenen Jahre schon häufiger gegeben. Etwas seltener, aber auch immer öfter wird Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen mit Talenten von der Insel in Verbindung gebracht – wie nun bei Cody Drameh vom international bekannten Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano.

„Viele Vereine wollen Drameh im Januar verpflichten“, meldete der italienische Branchenkenner und zählte auch erwähntes Bundesliga-Duo auf. In beiden Fällen eine durchaus plausible Spur: In Dortmund hadern sie mit ihrer gesamten Rechtsverteidiger-Brigade, in Leverkusen mit Timothy Fosu-Mensah (24), dem Backup des in dieser Saison überragenden Jeremie Frimpong (21).

Wenig verwunderlich, dass eine Perspektivlösung mit Stammspieler-Potenzial in den Fokus beider Scouting-Abteilungen gerückt ist. Vergangene Saison hat es der 20-Jährige in der zweiten Liga für Leiklub Cardiff City richtig gut gemacht. Der Lohn: Drameh wurde von den Cardiff-Fans sowohl zum Youngster als auch zum Spieler des Jahres gewählt. Alle Achtung.

Last but not least at our 2022 Awards Night is the Player of the Season!



As voted for by our supporters, Cody Drameh wins his second award of the night here at CCS! 🏆



Congratulations, Cody!#CityAsOne pic.twitter.com/nyTQB3H0K0