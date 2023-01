Wolfsburg scheitert mit 10-Millionen-Angebot

Der VfL Wolfsburg bemüht sich angeblich intensiv um Innenverteidiger Filipe Relvas (23) vom portugiesischen Erstligisten Portimonense SC. Laut ‚A Bola‘ sind die Wölfe mit einem ersten Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro gescheitert, wollen nun aber noch einmal nachbessern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksfuß besitzt in seinem bis 2026 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Portimonense würde Relvas für 20 Millionen ziehen lassen, hieß es vor einigen Wochen. Auch dem FC Chelsea und Besiktas wird Interesse nachgesagt. Bei allen 19 Pflichtspielen der laufenden Saison stand der Portugiese in der Startelf des Tabellenneunten.

Lese-Tipp

Wolfsburg: Kovac spricht über Waldschmidt-Wechsel