Sildillia-Poker: VfL funkt dazwischen

Der VfL Wolfsburg will im Poker um Kiliann Sildillia (22) offenbar noch ein Wörtchen mitreden. Laut ‚Sky‘ zeigt der Bundesligist Interesse an einer Verpflichtung. Die Chancen seien aber sehr gering, weil Sildillia nur zu Olympique Marseille wechseln will.

Mit dem Erstligisten aus seinem Heimatland ist sich der französische Rechtsverteidiger schon einig. OM verhandelt derzeit noch mit dem SC Freiburg über die Ablöse. Im Gespräch sind zwei Jahre vor Vertragsende 13 bis 15 Millionen Euro.