Gespräche stehen an: Verlängert Toppmöller in Frankfurt?

Platz drei in der Liga, ein souveränes Weiterkommen in der Europa League – für Eintracht Frankfurt läuft es in dieser Saison. Angeführt von Trainer Dino Toppmöller zeigt die SGE in diesem Jahr ein anderes Gesicht als in der Vorsaison, in der teils biederer Fußball in der Bankenmetropole auf dem Programm stand.

Die Leistungen des Coaches, der es zudem geschafft hat, Spieler wie Omar Marmoush (25) auf individuellem Level besser zu machen, könnten ihm eine Vertragsverlängerung bei der Eintracht einbringen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist es möglich, dass Toppmöller sein 2026 auslaufendes Arbeitspapier vorzeitig ausdehnt.

Dafür seien auch zeitnah Gespräche geplant. Entweder noch im Februar oder spätestens in der Länderspielpause im März möchten sich der 44-Jährige und Sportvorstand Markus Krösche zusammensetzen, so das Fachmagazin. Aktuell sollen beide nach einem Termin suchen.

Unterschrift im Sommer?

Bis es zu einer Unterschrift kommt, könnte dann aber noch einige Zeit vergehen. Möglicherweise passiert das erst im Sommer. Dem Bericht zufolge möchten beide Seiten die Entwicklung der nächsten Monate abwarten.

Dennoch spricht viel dafür, dass Toppmöller seinen SGE-Vertrag verlängern wird – inklusive lukrativer Gehaltserhöhung. Auch der Trainer selbst habe großes Interesse an einem Eintracht-Verbleib, möchte mit seiner Familie langfristig in Frankfurt sesshaft werden.