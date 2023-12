Eintracht: Brown im Anflug auf Frankfurt

Nathaniel Browns Transfer zu Eintracht Frankfurt ist nur noch eine Frage der Zeit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Linksverteidiger des 1. FC Nürnberg am morgigen Dienstag nach Frankfurt reisen und ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier unterzeichnen. Die Ablöse wird auf 2,5 bis drei Millionen Euro taxiert, durch leistungsabhängige Bonuszahlungen kann die Summe wohl auf über fünf Millionen Euro steigen.

Schon länger war klar, dass der 20-Jährige im kommenden Sommer zum hessischen Bundesligisten kommen wird, nun steht der Vollzug unmittelbar bevor. Neben dem bevorstehenden Deal um Angreifer Rafiu Durosinmi (20/Viktoria Pilsen) und dem bereits festgezurrten Transfer von Krisztian Lisztes (18/Ferencváros Budapest) hat Sportvorstand Markus Krösche mit Brown nun den dritten Sommer-Neuzugang an Land gezogen. Interesse besteht zudem weiter an dessen Club-Mannschaftskollegen und Kumpel Can Uzun (18).