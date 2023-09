Als Vorgriff: Frankfurt angelt sich Offensiv-Juwel Lisztes

Eintracht Frankfurt tätigt bereits jetzt einen Transfer für den Sommer 2024. Die Hessen vermelden die Verpflichtung des ungarischen U21-Nationalspielers Krisztián Lisztes. Das 18-jährige Offensivtalent unterschreibt einen ab Juli gültigen Fünfjahresvertrag beim Bundesligisten. Bis dahin läuft er weiter für seinen Heimatverein Ferencváros Budapest auf.

„Krisztián Lisztes hat sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei uns in den Fokus gespielt. Umso bedeutsamer ist es, dass wir bereits zu diesem frühen Zeitpunkt eine wichtige Kaderstelle in unseren Planungen mit einem weiteren hochbegabten Spieler besetzen werden“, freut sich SGE-Sportdirektor Timmo Hardung.

Krisztián Lisztes – der Name mag dem einen oder anderen noch bekannt vorkommen. Der Teenager ist der Sohn des gleichnamigen Ex-Bundesligaprofis, der einst für den VfB Stuttgart, für Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Hansa Rostock spielte. Lisztes junior winkt nun ebenfalls eine Karriere im deutschen Oberhaus. Für Ferencváros war er in 21 Profi-Spielen schon an neun Toren (sieben Treffer, zwei Vorlagen) beteiligt.