Siebenstündige Sitzung: Galgenfrist für ten Hag

Erik ten Hag bleibt offenbar bis auf weiteres Trainer von Manchester United. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, ist eine siebenstündige Vorstandssitzung bei den Red Devils am gestrigen Dienstag ohne erkennbare Konsequenz für den stark in der Kritik stehenden Niederländer geblieben: „Quellen zufolge herrscht bei United nach der gestrigen Vorstandssitzung Business as usual, was darauf hindeutet, dass ten Hag von seinen Vorgesetzten eine Galgenfrist erhalten hat.“ Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe, Co-Vorsitzender Joel Glazer, CEO Omar Berrada, Sportdirektor Dan Ashworth, Technischer Direktor Jason Wilcox und Direktor Sir Dave Brailsford trafen sich alle in der Londoner Zentrale von United, um über ten Hags Schicksal zu beraten.

Das Fehlen einer unmittelbaren Erklärung zur Zukunft von ten Hag wird als Zeichen gewertet, dass der 54-Jährige auf absehbare Zeit weiter an der Seitenlinie stehen wird. Ten Hag selbst befindet sich während der Länderspielpause im Urlaub, plant jedoch laut ‚Mirror‘, Anfang nächster Woche zur Arbeit zurückzukehren und am Samstag (16 Uhr) in einer Woche das Heimspiel gegen den FC Brentford zu leiten. ManUnited befindet sich aktuell lediglich auf dem 14. Platz der Premier League und hat seinen schlechtesten Saisonstart seit Einführung der Premier League hingelegt. Dem Vernehmen nach ist eine Entlassung des Trainers nur eine Frage der Zeit. Für diesen Fall gilt Thomas Tuchel als einer der aussichtsreichen Kandidaten für die Nachfolge.