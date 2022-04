Lazio: Sarri hofft auf Jorginho

Jorginho ist offenbar ins Blickfeld von Lazio Rom gerückt. Nach Informationen von ‚90min.com‘ wünscht sich Lazio-Trainer Maurizio Sarri eine Verpflichtung des italienischen Mittelfeldspielers. Die Zusammenarbeit der beiden war bereits zu ihrer gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel erfolgreich. Sarri war es auch, der Jorginho zum FC Chelsea holte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-Jährige war ein Schlüsselspieler des Champions League-Triumphs in der Vorsaison. In dieser Spielzeit hinkt er seiner Topform jedoch hinterher und hat gegenüber Konkurrent Mateo Kovacic (27) an Boden verloren. Unklar ist allerdings, ob Chelsea im Sommer noch einen weiteren verdienten Defensivspieler verlieren will. Andreas Christensen (26) steht vor dem Abschied zum FC Barcelona, daneben könnten auch Antonio Rüdiger (29) und César Azpilicueta (32) die Koffer packen.