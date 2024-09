Arteta: Sterling „wird uns besser machen“

Mikel Arteta hat vor dem morgigen Londoner Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur Neuzugang Raheem Sterling ein Sonderlob ausgesprochen. „Es sieht grossartig bei ihm aus. Er hat viel Energie, ein Lächeln im Gesicht und ist voll dabei. Er will etwas beweisen und wenn jemand so etwas in sich hat, spürt man das sofort“, schwärmte der Arsenal-Coach über den vom FC Chelsea ausgeliehenen Offensivspieler. Weiter lobte Arteta: „Sein Engagement und die Energie, die er in das Team einbringt, sind eine grosse Bereicherung. Man spürt es, sobald er durch die Tür kommt. Mit ihm sind wir besser. Er wird uns besser machen.“

Sterling ist ohne Kaufoption von den Blues ausgeliehen, gleichzeitig übernimmt Chelsea aber immerhin das gesamte Gehalt des 29-Jährigen. Ein Deal, bei dem Arteta nicht lange überlegen musste: „Schon beim ersten Gespräch mit ihm wusste ich in den ersten zehn Sekunden, dass wir ihn holen müssen, weil er es wirklich wollte. Das war mein einziges Fragezeichen: ‚Auf welcher Stufe seiner Karriere befindet er sich?‘ Nach zehn Sekunden wusste ich bereits vor den nächsten Fragen, dass wir ihn hier brauchen.“