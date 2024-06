Saudis dran: Entscheidung um Eintracht-Coach Toppmöller

Mit einem Abstecher nach Saudi-Arabien zu Al Ittihad hätte Dino Toppmöller viel Geld verdienen können – Berichten zufolge acht Millionen Euro pro Jahr. Doch allem Anschein nach hat der Trainer von Eintracht Frankfurt der Verlockung widerstanden. Toppmöller bestätigte dem ‚kicker‘, dass er das Angebot der Saudis abgelehnt hat.

Das Thema hat sich damit wohl erledigt. Die Hessen müssen im Gegensatz zu Al Ittihad nicht auf die Suche nach einem neuen Übungsleiter gehen. Beim Klub von Superstar Karim Benzema (36) wurde jüngst der argentinische Übungsleiter Marcelo Gallardo entlassen. Toppmöller war zum Nachfolger auserkoren, steht aber nicht zur Verfügung.

So geht der Sohn von Bundesliga-Trainerlegende Klaus Toppmöller in seine zweite Saison als SGE-Coach. Zwar führte Toppmöller junior seine Mannschaft auf Platz sechs in der Bundesliga und damit in die Europa League. Andererseits entzündete sich an den Auftritten der Frankfurter und den ständigen Formationswechseln auch immer wieder Kritik. Dennoch hielt man am Übungsleiter fest und erhofft sich nun Besserung.