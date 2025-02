BVB: Kovac baut auf die Neuen

Niko Kovac blickt mit freudiger Erwartung auf sein erstes Spiel als Trainer von Borussia Dortmund. Im Rahmen der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) zog der 53-Jährige eine Bilanz der ersten Trainingstage: „Die erste Woche war sehr intensiv. Wir waren täglich von früh bis spät hier und müssen erst einmal alles kennenlernen. Es ist ein Neubeginn für uns alle. Das gilt auch für die Spieler. Jeder einzelne bekommt das Vertrauen. Und die Jungs hören zu und arbeiten gut mit. Ich habe heute Spaß und Freude im Training gesehen.“

Für seinen Auftakt hat sich der Coach einiges vorgenommen: „Wir haben die Chance, mit einem Sieg zum VfB Stuttgart aufzuschließen. Die Tendenz ging in den vergangenen drei Spielen unter Mike Tullberg nach oben und jetzt haben wir noch einmal eine Woche gut gearbeitet. Die Jungs haben mittlerweile ein Bild von dem, was wir uns vorstellen.“ Helfen werden dabei eventuell auch die beiden Neuzugänge Daniel Svensson (22) und Carney Chukwuemeka (21). „Sie haben beide großes Potenzial. Daniel hat sicherlich eine längere Pause gehabt, aber er ist körperlich auf einem sehr hohen Level. Carney kam aus einer Verletzung, hat nicht viel gespielt und muss behutsam herangeführt werden. Beide werden aber am Samstag den Kader auffüllen.“