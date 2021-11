England bindet Southgate

Der englische Verband trägt der erfolgreichen Zeit von Nationalcoach Gareth Southgate Rechnung. Bis 2024 verlängert die FA die Zusammenarbeit mit dem früheren Abwehrspieler.

Seit 2016 hält Southgate das Ruder bei den Three Lions in der Hand. Größter Erfolg in seiner Ära war das Erreichen des EM-Finals im Sommer, das allerdings im Elfmeterschießen gegen Italien verlorenging.

Here to stay 👊



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f