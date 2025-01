Drei BVB-Transfers geplant: Sahins Winter-Wunschliste

Borussia Dortmund leidet auch in der aktuellen Saison mal wieder an einer unglaublichen Inkonstanz. Topleistungen wechseln sich mit schwachen Spielen in steter Regelmäßigkeit ab. Vor allem die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten sorgt regelmäßig für Verwunderung. Der Kader von Trainer Nuri Sahin scheint nicht so gefestigt wie nötig, um aktuell ein sicherer Anwärter auf die Champions League-Plätze zu sein.

Auf Rang sechs überwinterte der Klub und liegt dort lediglich zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart auf Platz zehn. Um in der zweiten Saisonphase die gesteckten Saisonziele erreichen zu können, möchte der BVB auf dem Transfermarkt aktiv werden. Sahin äußerte nach Informationen von ‚Sky‘ intern klare Wünsche, drei Neuzugänge sollen es Stand jetzt werden.

Neuer Achter gesucht

Bereits bekannt war, dass der BVB nach einer Verstärkung in der Defensive sucht. Sahin benötigt für seine Pläne einen Linksverteidiger, der zudem auch in der Innenverteidigung agieren kann und somit ein ähnliches Profil besitzt wie Ramy Bensebaini. Zudem wünscht sich der Coach eine Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Der neue Mann soll ein Verbindungsspieler zwischen der Sechs und der Zehn sein.

Der bisher beim BVB gehandelte James McAtee (22) von Manchester City scheint laut ‚Sky‘ nicht der Kandidat für das Mittelfeld zu sein. Der Flirt sei nicht so heiß, wie er in den vergangenen Wochen gemacht wurde. Auch Jobe Bellingham (19/AFC Sunderland), der jüngere Bruder von Jude, sei eher ein Thema für den kommenden Sommer.

Malen-Ersatz benötigt

Schlussendlich steht auch noch ein neuer Flügelstürmer auf der Liste, der Donyell Malen (25) ersetzen soll, der kurz vor einem Abgang zu Klub Aston Villa steht. Der Niederländer hat sich mit dem Premier League-Klub bereits auf einen Wechsel geeinigt, lediglich über die genaue Ablöse für den Angreifer besteht noch Unklarheit. Der BVB erhofft sich bis zu 30 Millionen Euro – Geld, das direkt in Neuzugänge investiert werden soll.