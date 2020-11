Werder: Plogmann denkt schon an neue Leihe

Der schwer am Knie verletzte Luca Plogmann denkt bereits über seinen nächsten Karriereschritt nach. „Der ursprüngliche Plan war, dass ich in Meppen viel Erfahrung sammle und mich im Herrenfußball bestätige“, berichtet der 20-jährige Schlussmann im Interview mit der ‚Kreiszeitung‘. Da werfe ihn „die Verletzung natürlich zurück. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich nächstes Jahr im Sommer in Bremen angreifen will, wenn ich nur acht gute Spiele in der 3. Liga gemacht und danach monatelang nicht gespielt habe. Ich muss einfach schauen, was das Beste für mich ist. Noch ein Jahr verliehen zu werden, wäre vielleicht nicht verkehrt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum kommenden Sommer ist Plogmann von Werder Bremen an den SV Meppen verliehen. Dort war er bis zum seinem Patellasehnenriss Stammspieler. Ob er in der laufenden Saison noch zum Einsatz kommen wird, ist sehr fraglich. „Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich weiß, dass es ambitioniert ist, aber unmöglich ist es nicht. Es wäre jedenfalls sehr schön, weil ich mich in Meppen extrem wohlgefühlt habe“, so Plogmann, der noch bis 2022 an Werder gebunden ist.