Engländer berichten: BVB-Interesse an White

Borussia Dortmund zählt angeblich zu den Interessenten für Ben White. Der englischen ‚Sun‘ zufolge sind neben dem BVB noch Paris St. Germain, Manchester United und der FC Arsenal im Rennen um den 23-jährigen Innenverteidiger von Brighton & Hove Albion.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der große Knackpunkt: Der Premier League-Klub fordert umgerechnet rund 40 Millionen Euro für den 1,89 Meter großen Rechtsfuß. White besitzt noch einen Vertrag bis 2024. Der Engländer, in der vergangenen Saison in die zweite Liga an Leeds United verliehen, verpasste in dieser Spielzeit nur zwei Ligapartien.

FT-Meinung