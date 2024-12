Union verkündet Baumgart-Verpflichtung

Von 2002 bis 2004 war Steffen Baumgart als Profi für Union Berlin am Ball, nun kehrt der gebürtige Rostocker als Cheftrainer an die Alte Försterei zurück. Wie die Eisernen mitteilen, übernimmt Baumgart den Bundesligazwölften zum Vorbereitungsstart am 2. Januar.

Der 51-Jährige tritt die Nachfolge des entlassenen Bo Svensson an. Wie schon zuvor beim Dänen macht Union auch bei Baumgart keine Angaben zur Vertragslänge.

Baumgart wurde selbst gerade erst beim Zweitligisten Hamburger SV von seinen Aufgaben entbunden. Dennoch sieht er sich schon wieder bereit für die neue Aufgabe, sagt: „Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga und zu Union. Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen. Wir haben keine lange Vorbereitungszeit und werden mit den Spielern intensiv arbeiten, um für die vor uns liegenden Aufgaben gewappnet zu sein. Union bietet sehr gute Voraussetzungen, um erfolgreich sein zu können. Diese möchte ich gemeinsam mit dem Trainerteam, den Betreuern und der Mannschaft bestmöglich nutzen.“

Union-Geschäftsführer Horst Heldt holte Baumgart 2021 schon zum 1. FC Köln, musste aber noch vor dessen Amtsantritt gehen. Nun kommt es doch noch zur Zusammenarbeit. Heldt freut es: „Wir haben uns für Steffen Baumgart entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass er der richtige Trainertyp für uns ist. Seine Art, eine Mannschaft zu führen, Spieler zu fördern und zu fordern, war ein wichtiger Aspekt unserer Entscheidung. Hinzu kommt, dass er Bundesligaerfahrung mitbringt und Union bestens kennt.“