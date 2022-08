Bericht: Premier League-Riese will Bayerns Sané

Rund eine halbe Stunde durfte Leroy Sané am Freitagabend beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt mitmischen. Immerhin trug sich der 26-Jährige noch mit einer Vorlage in die Spielstatistiken ein, Protagonisten von Bayern Münchens klarem 6:1-Erfolg waren aber andere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Spiel, dass Sanés aktuelle Situation wunderbar widerspiegelt. Der Hochbegabte ist jederzeit in der Lage zu glänzen, hat es aber schwer. Die Konkurrenz beim Rekordmeister ist einfach zu groß für ein Stammplatz-Ticket. Bei einem Verein wie Manchester United würde das wahrscheinlich ein wenig anders aussehen.

Wie die englische Boulevardzeitung ‚The Mirror‘ nun berichtet, haben sich die Red Devils bei den Bayern nach der Möglichkeit eines Sané-Transfers erkundigt. Was die Münchner der Anfrage entgegnet haben, bleibt derweil offen.

Ten Hags Plan B

Ursprünglich wollte Trainer Erik ten Hag englischen Medien zufolge seinen ehemaligen Schützling Antony im Old Trafford begrüßen. Doch laut ‚The Mirror‘ will Ajax Amsterdam nach dem Übungsleiter und Innenverteidiger Lisandro Martínez nicht noch einen weiteren prägenden Akteur an den 20-fachen englischen Meister verlieren.

Als Plan B ist scheinbar Sané, zuletzt auch bei Real Madrid gehandelt, in den Fokus gerückt. Die Rückkehr nach Manchester hätte allerdings einen Beigeschmack, schließlich lief der gebürtige Essener vier Jahre lang für den Stadtrivalen City auf.