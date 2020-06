Die Bayern-Zweifel bei Hakimi

Vor allem in spanischen Medien hielten sich Gerüchte um Achraf Hakimi und den FC Bayern hartnäckig. Die Bayern sollen Interesse am 21-jährigen Leihspieler von Borussia Dortmund haben. Auf den ersten Blick würde das auch passen: Schließlich suchen die Bayern auf der Rechtsverteidiger-Position.

„Es gibt Interesse von europäischen Topklubs, aber ich weiß nicht, woher die Gerüchte mit dem FC Bayern kommen. Das ist kein Thema. Mit mir hat niemand vom FC Bayern oder Real Madrid über einen möglichen Wechsel von Achraf zum FC Bayern gesprochen“, legte Hakimi-Berater Alejandro Camañ das Thema dann aber in der vergangenen Woche gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ bis auf weiteres zu den Akten.

Defensiv anfällig?

Die Sport Bild liefert in ihrer aktuellen Ausgabe eine Erklärung dafür, warum ein Interesse der Münchner bislang nicht konkret wurde: In der Sportlichen Leitung der Bayern soll es Zweifel an der defensiven Qualität von Hakimi geben.

Wie es nun mit dem jungen Marokkaner weitergeht, ist unklar. Hakimis Leihvertrag in Dortmund endet, er müsste also zu Real Madrid zurückkehren. Dort will sich Trainer Zinedine Zidane den Rechtsverteidiger persönlich anschauen. Falls Hakimi nicht überzeugt, scheint eine weitere Leihe oder ein Verkauf mit Rückkaufoption nach Dortmund möglich. Eine Entscheidung wird aber wohl erst im Spätsommer fallen.