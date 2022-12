Brügge feuert Hoefkens

Carl Hoefkens muss seinen Posten beim FC Brügge räumen. Der belgische Erstligist verkündete die Trennung von seinem Cheftrainer am heutigen Mittwoch offiziell. Hoefkens, seit 2018 für die U18 und U21 tätig, übernahm erst im Sommer das Amt beim 18-fachen Meister. In der Champions League erreichte Brügge in einer Gruppe mit dem FC Porto, Atlético Madrid und Bayer Leverkusen das Achtelfinale.

Schlechter läuft es auf nationaler Ebene: In der Liga liegt man mit zwölf Punkten Rückstand zur Tabellenspitze auf Platz vier, im Pokal war am Mittwoch im Achtelfinale Schluss. Geschäftsführer Vincent Mannaert kündigt an: „Wir arbeiten jetzt an der bestmöglichen Nachfolge für den Klub.“ Derweil seien Hoefkens „Beitrag und sein Engagement[…] sehr geschätzt. Auch sein Anteil an der erfolgreichen Champions League-Saison ist nicht zu unterschätzen.“

