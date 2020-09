Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rekordmeister hofft weiter auf den Verbleib von Leihspieler Ivan Perisic (31). Nach FT-Infos reichte Bayern bei Inter Mailand ein Angebot über zehn Millionen Euro ein, die Italiener fordern 15 Millionen. Auch einige Premier League-Klubs hoffen auf den Zuschlag.

Borussia Dortmund

Der BVB verleiht Offensivtalent Sergio Gómez (19) erneut an SD Huesca. Mit dem spanischen Erstliga-Aufsteiger wurde zudem eine Kaufoption vereinbart.

FICHAJE | Sergio Gómez seguirá siendo azulgrana una temporada más, tras ampliarse su cesión por parte del @BVB



💪✨¡Seguimos creciendo juntos, @sergiogm_10!#SergioNoRebla🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) September 1, 2020

RB Leipzig

Die Sachsen verlieren den Kampf um ihren Leihstürmer Patrik Schick (24, AS Rom). Den Tschechen zieht es für knapp 30 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Leipzigs Alternativen: Alexander Sörloth (24, Trabzonspor), Dusan Vlahovic (20, AC Florenz) und Bruno Petkovic (25, Dinamo Zagreb).

Borussia Mönchengladbach

Jordan Larsson (Spartak Moskau), Sohn der schwedischen Sturmlegende Henrik Larsson, ist laut niederländischen Medien ein Thema bei den Fohlen. Auch der FC Valencia, Lazio Rom und die AS Rom sollen Interesse am 23-jährigen Angreifer bekunden.

Bayer Leverkusen

Kevin Volland wechselt nach vier Jahren im Rheinland ins Fürstentum. Die AS Monaco zahlt knapp 15 Millionen Euro für den 28-jährigen Stürmer.

TSG Hoffenheim

Leih-Rückkehrer Kevin Vogt (Werder Bremen) wurde gemeinsam mit Kapitän Benjamin Hübner, Oliver Baumann, Andrej Kramaric und Florian Grillitsch in den Mannschaftsrat gewählt.

VfL Wolfsburg

Wolfsburgs viel umworbener Top-Torjäger Wout Weghorst will einen Verbleib im Wolfsrudel nicht ausschließen. „Wenn es ein Angebot gibt, das für alle Parteien passt, dann ist das vielleicht in der Zukunft eine Möglichkeit, aber dass ich nach zwei Jahren unbedingt weg muss, das ist nicht so“, so Weghorst zum ‚Sportbuzzer‘.

SC Freiburg

Die Breisgauer leihen den offensiven Mittelfeldspieler Guus Til für zwei Jahre von Spartak Moskau aus. Der 22-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer für 16 Millionen Euro von AZ Alkmaar nach Russland.

Eintracht Frankfurt

Der Coach bleibt an Bord: Adi Hütter verlängert seinen Vertrag am Main bis 2023.

BIS 2023✍️



Cheftrainer Adi Hütter sowie die Co-Trainer Christian Peintinger und Armin Reutershahn verlängern vorzeitig ihren Vertrag bis Juni 2023. #Hütter2023 #SGE pic.twitter.com/gg7kaFZDX2 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 3, 2020

Hertha BSC

Vladimir Darida, seit fünf Jahren in Berlin am Ball, hängt noch ein paar Jahre dran: Laut ‚kicker‘ verlängert der 30-jährige Mittelfeldspieler bis 2023.

Union Berlin

Türkische Medien meldeten, Neven Subotic unterschreibe für drei Spielzeiten bei Süper Lig-Klub Denizlispor. Berater Frieder Gamm bestätigte kurz darauf eine Einigung. Es bleibt spannend.

Schalke 04

Königsblau präsentiert den ersten Neuzugang: Sturm-Routinier Vedad Ibisevic (36) unterschreibt einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag.

Mainz 05

Neuzugang Luca Kilian (21) hätte auch zum AC Mailand wechseln können. Über die Anfrage der Italiener sagt der Innenverteidiger in der ‚Bild‘: „Aber das hätte ich auf keinen Fall angenommen, das war keine Option. Ich habe mich noch nicht im Ausland gesehen und will mich in der Bundesliga etablieren.“

1. FC Köln

Nach langen Verhandlungen mit dem SC Paderborn schien Stürmer Streli Mamba im Anflug auf die Domstadt, 1,5 Millionen Euro Ablöse sollten an den Zweitligisten gehen – nach dem Medizincheck nahm Köln dann überraschend Abstand von einer Verpflichtung. Muskuläre Probleme setzen Mamba vorerst außer Gefecht.

Der #effzeh hat sich nach dem Medizincheck dazu entschieden, Streli Mamba nicht zu verpflichten. Bei dem 26-Jährigen, der beim SC Paderborn zuletzt nur individuell trainieren konnte, wurde in der MediaPark Klinik eine Verletzung festgestellt. 👇https://t.co/MWIn6PJneH — 1. FC Köln (@fckoeln) September 4, 2020

FC Augsburg

Der FCA stattet Rechtsverteidiger Robert Gumny (22) mit einem Fünfjahresvertrag aus. Lech Posen kassiert drei Millionen Euro Ablöse.

Neuzugang am Start: Der #FCA verpflichtet den polnischen U21-Nationalspieler Robert #Gumny von @LechPoznan. Er erhält einen Vertrag bis 2025. Willkommen in der Fuggerstadt, Robert! ✌ ℹ Alle Infos ➡ https://t.co/aZUjbwqncC pic.twitter.com/JYIqqXBne0 — FC Augsburg (@FCAugsburg) September 2, 2020

Werder Bremen

An der Weser hofft man weiter auf über 20 Millionen Euro für Milot Rashica (24) – zu viel für Hauptbewerber RB Leipzig. Alternativ haben die Sachsen laut ‚Sky‘ ein 13-Millionen-Angebot für Ricardo Horta (25, SC Braga) eingereicht.

Arminia Bielefeld

Umbau in der Abwehrzentrale: Stephan Salger (30) verlässt den Aufsteiger Richtung 1860 München, Mike van der Hoorn (27, zuletzt Swansea City) wechselt neu zur Arminia.

Wir haben einen Neuen:

Mike van der Hoorn wechselt ablösefrei nach Ostwestfalen 🥳

Der 27-jährige Niederländer spielte zuletzt für Swansea City in der Championship und unterstützt unsere Innenverteidigung!#immerdabei pic.twitter.com/JNsQbjw0pD — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) September 4, 2020

VfB Stuttgart

Die Schwaben haben Außenstürmer Álex Collado (21) vom FC Barcelona im Blick. Konkurrenz gibt es der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge von Werder Bremen und Hertha BSC.