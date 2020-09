Barça-Talent Collado in die Bundesliga?

Vor zehn Jahren wechselte Álex Collado von Espanyol Barcelona in die Jugendabteilung von Erzrivale FC Barcelona. Das große Ziel, den Durchbruch bei den Profis des Weltklubs zu schaffen, hat der heute 21-Jährige bisher nicht erreichen können. Fünf Einsatzminuten standen in der vergangenen Saison zu Buche, ansonsten spielte Collado für Barça B.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Barcelona, bei dem der 1,77 Meter große Außenstürmer noch bis 2021 unter Vertrag steht, ist offen für einen Verkauf. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zeigen drei Bundesligisten Interesse an Linksfuß Collado, der auch in zentraler Position agieren kann: Werder Bremen, Hertha BSC und der VfB Stuttgart sollen einen Transfer prüfen.

In Italien seien US Sassuolo und Sampdoria Genua interessiert, in Spanien gebe es ebenfalls Optionen, allerdings nur für eine Leihe. Barça bevorzuge einen Verkauf, um frisches Geld für den geplanten Kaderumbruch in die Kassen zu spülen. Neben Collado, der voraussichtlich bis Oktober mit einem Mittelfußbruch ausfällt, dürfen auch die Eigengewächse Juan Miranda (20), Oriol Busquets (21) und Monchu (20) wechseln.