Nach CL-Aus: Mbappé kommentiert Abschiedsgerüchte

Kylian Mbappé stellt nach dem Champions League-Aus gegen den FC Bayern München (0:1) seine Zukunft bei Paris St. Germain angeblich nicht in Frage. Der Superstar sagte nachdem Spiel in der Mixed Zone: „Nein, nein, nein, ich bin ruhig. Das Einzige, was mir in dieser Saison wichtig ist, ist die Meisterschaft zu gewinnen, und dann sehen wir weiter.“ Erst im vergangenen Jahr verlängerte der 24-Jährige seinen Kontrakt bis Sommer 2024 inklusive einjähriger Option.

Mbappé wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Franzose war bei den Königlichen schon mehrfach Transferziel Nummer-Eins, blieb aber bislang bei PSG. Im Sommer könnten die Karten neu gemischt werden. PSG spielt in dieser Saison nur noch um den nationalen Meisterschaftstitel, zu wenig für einen Stürmer mit Weltfußballer-Ambitionen.

