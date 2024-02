Boey feiert Bayern-Debüt

Sacha Boey hat seine ersten Bundesliga-Minuten für den FC Bayern in den Beinen. Der Ende Januar neuverpflichtete Rechtsverteidiger kam im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 62. Spielminute beim Zwischenstand von 1:1 für Noussair Mazraoui in die Partie.

30 Millionen Euro waren dem deutschen Rekordmeister Boeys Dienste wert. Jetzt wartet ein offenes Duell mit Mazraoui um die Position hinten rechts. An heutigen Samstag gab Trainer Thomas Tuchel zunächst dem Marokkaner den Vorzug für die Startelf.