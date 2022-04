Hannovers Franke zur Konkurrenz?

Kapitän Marcel Franke geht bei Hannover 96 womöglich im Sommer von Bord. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt der Karlsruher SC großes Interesse am 29-jährigen Innenverteidiger. Der Zweitliga-Rivale soll schon ein Angebot vorgelegt haben.

Frankes Vertrag in Hannover läuft am Saisonende aus, konkrete Anstrengungen zur Verlängerung hat der Tabellen-14. wohl noch nicht unternommen. Sportdirektor Marcus Mann sagt: „Solange die Rettung nicht in trockenen Tüchern ist, werden wir uns voll darauf konzentrieren. Alles andere ist nebensächlich und völlig auszublenden.“