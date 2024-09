Vereinslos: Depay-Transfer vor dem Abschluss

Die Klubsuche von Memphis Depay wird bald enden. Wie Fabrizio Romano berichtet, setzen die Spielerseite und die Corinthians São Paulo zurzeit formell die nötigen Verträge auf, die dann zur Unterschrift freigegeben werden – in der Regel der letzte Schritt vor einem Transfer.

Bereits am gestrigen Freitag berichteten das brasilianische ‚Globo Esporte‘ und ‚ESPN‘ übereinstimmend, dass sich die Corinthians mit dem 98-fachen niederländischen Nationalspieler grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit einigen konnten. Depay werde bis 2026 beim brasilianischen Erstligisten unterschreiben.

In den vergangenen eineinhalb Jahren ging der Stürmer noch für Atlético Madrid auf Torejagd, sein Vertrag wurde in diesem Sommer jedoch nicht verlängert. Seit Anfang Juli ist er ohne Verein. Für die Rojiblancos traf er in 40 Spielen 13 Mal.