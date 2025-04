Klausel beim DFB: Nagelsmann kann für Spottpreis gehen

Julian Nagelsmann kann den DFB per Ausstiegsklausel verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, greift ein entsprechender Vertragspassus „allerspätestens im Sommer 2027“. Der Bundestrainer könnte dann für sieben bis 8,5 Millionen Euro in den Vereinsfußball zurückkehren.

Zum Vergleich: Bei seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern 2021 kostete Nagelsmann noch rund 25 Millionen Euro Ablöse. Die neue Summe kommt da wie ein Spottpreis daher.

Klar ist schon länger: Scheidet Nagelsmann mit der Nationalmannschaft bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko schon in der Vorrunde aus, kann das bis 2028 gültige Arbeitspapier beendet werden. Ein Jahr später gibt es dann also die nächste Möglichkeit dazu.