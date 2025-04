Hannover: Breitenreiter schon wieder weg?

Dass André Breitenreiter auch in der kommenden Saison bei Hannover 96 an der Seitenlinie steht, ist noch nicht gewiss. Sportchef Marcus Mann bestätigt gegenüber der ‚Bild‘, dass es derzeit noch keine Gespräche über die Zukunft des Trainers gibt. Der Vertrag von Breitenreiter läuft am Ende der Saison aus und verlängert sich nur beim Aufstieg automatisch um eine weitere Spielzeit.

„Aktuell liegt der Fokus voll auf der jetzigen Situation. Wir wollen an Platz drei ran bleiben“, so Mann. Der 51-jährige Breitenreiter hatte Ende Dezember für Stefan Leitl übernommen, die Niedersachsen in der Tabelle allerdings nicht so richtig vorangebracht. Aktuell steht 96 auf Rang acht, bis zum dritten Platz fehlen allerdings nur drei Zähler. Am Samstag (13 Uhr) trifft Hannover auf die direkte Konkurrenz von der SV Elversberg.