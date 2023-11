Pleite gegen die Türkei | Schwache Noten für das DFB-Team

Das DFB-Team legte los wie die Feuerwehr, kombinierte ansehnlich und ging früh durch Kai Havertz in Führung (5.). Leroy Sané vergab die große Möglichkeit zum 2:0 (16.). Anschließend zog sich Deutschland aber zurück und machte die Türkei damit stark. Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) drehten noch vor der Pause die Partie gegen teils vogelwild verteidigende Deutsche, die merklich Probleme mit der fluiden Grundordnung aus Dreier-, Vierer- und Fünferkette hatten.

Früh im zweiten Durchgang glich Niclas Füllkrug trotzdem aus (49.). Kurz darauf landete Salih Özcans Versuch nur am Pfosten (53.). In der 71. Minute brachte Yusuf Sari die Türkei vom Elfmeterpunkt wieder in Führung. In der Schlussphase wurde die Partie nochmal wilder, auf beiden Seiten blieben Chancen liegen. Letztlich setzte sich die Türkei aber durchaus verdient durch, während das DFB-Team zahlreiche Baustellen aufwies.

Torfolge

1:0 Havertz (5.): Nach einem Offensivstandard bleibt das DFB-Team im Ballbesitz. Henrichs spielt einen super Schnittstellenball auf Sané, der vor dem Tor die Übersicht behält und Havertz findet. Dessen Abschluss mit rechts passt genau ins Eck.

1:1 Kadioglu (38.): Schlechte Absprache zwischen Sané und Henrichs, die Kadioglu in ihrem Rücken vergessen. Ein langer Ball reicht somit, um die deutsche Deckung auszuhebeln. Kadioglu nimmt gut an und mit und schweißt den Ball kompromisslos ein.

1:2 Yildiz (45.+2): Bei einer Halbfeldflanke von rechts rückt Henrichs ein und rutscht weg. Der Ball gelangt zu Yildiz, der sich ein Herz fasst und die Kugel aus recht spitzem Winkel ins Kreuzeck möbelt.

2:2 Füllkrug (49.): Wirtz schreitet majestätisch durchs Mittelfeld und schafft so einen Umschaltmoment. Im richtigen Moment spielt der Leverkusener ab auf Füllkrug, der Kabak aufs falsche Bein stellt und trocken gegen die Laufrichtung des Keepers versenkt.

2:3 Sari (71., Handelfmeter): Havertz bekommt den Ball bei einer Verteidigungsaktion unglücklich an die Hand. Nach VAR-Eingriff gibt es Elfmeter. Trapp bewegt sich in die richtige Ecke, doch Saris Schuss rutscht durch.

Eingewechselt:

73‘ Goretzka für Kimmich

73‘ Gnabry für Wirtz

82‘ Ducksch für Brandt