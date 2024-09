FC Bayern: Fragezeichen hinter Neuer

Ob Manuel Neuer beim morgigen Topspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen mitwirken kann, ist noch nicht final geklärt. „Wir werden erst morgen die Entscheidung treffen. Manuel Neuer hat wieder trainiert“, so Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz. Der 38-jährige Keeper fehlte zuletzt mit Oberschenkelproblemen.

Zurückgreifen kann Kompany derweil wieder auf Mathys Tel, der unter der Woche mit dem Training ausgesetzt hatte: „Er wird zur Verfügung stehen. Wir haben eine Mannschaft mit viel Konkurrenz, das ist gut. Es geht immer darum, was wir in einem Spieler sehen. Wir glauben an Mathys Tel, er hat großes Talent.“