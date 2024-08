Neuer Stürmer für den VFL: Bochum verpflichtet Boadu

Für den VfL Bochum geht es auch in dieser Saison wohl nur um den Klassenerhalt. Damit dieser nicht erst wieder in der Relegation eingetütet werden muss, suchten die sportlich Verantwortlichen des Ruhrpott-Klubs in den vergangenen Wochen nach einem neuen Stürmer, der Gonçalo Paciência (30/Celta Vigo) ersetzen soll, dessen Leihe im Juni ausgelaufen ist.

Der neue Fixpunkt in der Offensive der Bochumer wurde bei der AS Monaco in der Ligue 1 gefunden und hört auf den Namen Myron Boadu. Der 23-Jährige wird für eine Saison aus dem Fürstentum ausgeliehen und soll den Bochumern mit seinen Toren im Abstiegskampf wichtige Punkte einbringen. Der VFL sicherte sich zudem eine Kaufoption für den Mittelstürmer, die nach FT-Informationen bei zehn Millionen Euro liegt.

„Myron ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben: ein dynamischer und zugleich wuchtiger Stürmer, technisch versiert und abschlussstark“, lässt sich Marc Lettau, Sportdirektor der Bochumer, zitieren. Die neue Nummer neun freut sich vor allem auf die Fans in Deutschland. „Ich habe schon viel von der Bundesliga und der grandiosen Stimmung in den Stadien gehört. Vor allem in Bochum soll es atemberaubend sein. Ich kann das erste Heimspiel kaum erwarten“, so Boadu.

Boadu stammt aus der Jugend von AZ Alkmaar und hat bereits ein Länderspiel für die niederländische Nationalmannschaft absolviert. In Monaco steht der Angreifer noch bis 2026 unter Vertrag, die Monegassen hatten 2021 noch stolze 17 Millionen Euro für den Torjäger überwiesen. In der vergangenen Saison war Boadu an Twente Enschede verliehen.