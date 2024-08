Medizincheck noch heute: Neuer Bochum-Stürmer im Anflug

Der VfL Bochum kann in Kürze einen neuen Stürmer an der Castroper Straße begrüßen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, hat sich der Ruhrpottklub mit der AS Monaco auf die Leihe von Myron Boadu geeinigt. Der 23-Jährige soll noch am heutigen Donnerstagabend den Medizincheck beim Bundesligisten absolvieren.

Nach FT-Informationen kann Bochum den Rechtsfuß für zehn Millionen Euro festverpflichten. Bei Monaco steht Boadu noch bis 2026 unter Vertrag. Die Monegassen hatten 2021 noch stolze 17 Millionen Euro für den niederländischen Nationalspieler (ein Länderspiel) an den AZ Alkmaar überwiesen. Eine Transfersumme, der Boadu nicht gerecht werden konnte.

Die Torausbeute der vergangenen drei Spielzeiten ist jeweils mit sechs, drei und wiederum vier Treffern überschaubar gewesen. Beim VfL hofft man aber offenbar darauf, dass Boadu an seine Glanzzeiten bei Alkmaar anknüpfen kann.